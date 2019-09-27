Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı

1 saat önce

Hakkari Belediyesi, 2000 yılında aramızda ayrılan Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı verdi.

Hakkari'de Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı, System.String[]

Hakkari Belediyesi, 2000 yılında aramızda ayrılan Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı verdi.


Hakkari Belediyesi, çöp araçlarını usta oyuncu Kemal Sunal'ın posterleriyle süsledi. Araçların üzerinde bulunan 'Temiz Bir Hakkari İçin El Ele-İki Gözümün Çiçeği' mesajı büyük beğeni kazandı.


Yolda geçen vatandaşlar, belediye araçlarından gözlerini ayırmayarak usta oyuncu Kemal Sunal'ın afişlerine bakarak verilen mesajı okuyorlar. Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı verilmesinin örnek bir davranış olduğunu söyleyen vatandaşlar, belediyenin temiz bir çevre için yaptığı afişli reklamın amacına ulaşacağını umut ettiklerini belirttiler.


Kemal Sunal'ın filmleri ile büyüdüklerini ve halen büyük bir beğeni ile filmlerini izlediklerini anlatan vatandaşlar, "İki gözümün çiçeği, haydi temiz bir Hakkari için el ele verelim. Kemal Sunal'ı unutmayalım" dediler. - HAKKARİ

Kemal Sunal, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arabada sigara yasağına vatandaştan ilginç çözüm
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı (2) Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:25:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]