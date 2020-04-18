Hakkari'de keşfedilen mağaraların turizme kazandırılması amaçlanıyor - Son Dakika
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Hakkari'de keşfedilen mağaraların turizme kazandırılması amaçlanıyor

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Hakkari'de "Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar esnasında keşfedilen bazı mağaraların turizme kazandırılması hedefleniyor.

Hakkari'de keşfedilen mağaraların turizme kazandırılması amaçlanıyor, System.String[]

Hakkari'de "Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar esnasında keşfedilen bazı mağaraların turizme kazandırılması hedefleniyor.

İl Özel İdaresince hayata geçirilen proje kapsamında Zap Vadisi'nde kurulacak sosyal tesis için çalışmalar sürüyor.

Kentin girişindeki Depin bölgesinde yapılması planlanan seyir tepesinin zeminindeki çalışmalar devam ederken Bay köyü yakınında yer alan vadide bazı yeni mağaralar keşfedildi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, incelemelerde bulunmak üzere AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Hakkari Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan ve bazı görevlilerle bölgeye gitti.

Yaklaşık 3 saatlik zorlu yürüyüşün ardından vadiye ulaşan Duruk ve beraberindekiler, mağaralarda incelemelerde bulundu.

Duruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'nin doğasının görülmeye değer olduğunu ve daha el değmemiş birçok yerinin bulunduğunu söyledi.

Hakkari'de vatandaşların hayatlarını daha iyi sürdürebilmeleri için her alanda çalışma yürütüldüğünü belirten Duruk, "Hakkari'ye sosyal tesis kazandırma anlamında 'bir yer bulabilir miyiz, güzel bir yürüyüş parkuru olabilir mi ya da yeni bir turistik destinasyon olabilir mi' diye diye doğa yürüyüşü yaptık. Kayda değer birkaç mağara bulduk. Yol boyunda iyi yürüyüş parkurları vardı. Hakkari'nin turizmi anlamında bunlar güzel keşifler oldu." şeklinde konuştu.

Bundan sonra şehrin dışına çıkmaya gerek kalmadan Bay Kalesi'nin arka tarafında doğa yürüyüşü yapılabileceğini ve mağaraların gezilebileceğini dile getiren Duruk, şunları kaydetti:

"Kentin giriş bölgesinde güzel destinasyon oluşturduk. Söz konusu bölgeye yakın bir yerde kır düğün salonu ile çay bahçesi, onun yukarısında bütün vadiyi tepeden gören yaklaşık 150 metre yükseklikte seyir terası oluşturacağız. Burayı 2 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Sayın Valimizin talimatlarıyla Depin bölgesinde sürdürdüğümüz rekreasyon alanı ve köprü projemiz için de bugün itibarıyla ihaleye çıkacağız. Onu da inşallah eylül ayına kadar hazırlayıp bütünüyle beraber Hakkari'nin hizmetine sunacağız."

Emrullah Gür, Zap Vadisi, AK Parti, Hakkari, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:02 Kaynak: AA

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