Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde devam eden Kıran-10 Operasyonu kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince söz konusu bölgede tespit edilen sığınakta da biksi makineli tüfek ve bu silaha ait 568 mühimmat, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, mauser marka tüfek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.