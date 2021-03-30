Hakkari'de 'kırmızı çizgi' uygulaması - Son Dakika

Hakkari'de 'kırmızı çizgi' uygulaması

30.03.2021 13:43
Hakkari'de 'kırmızı çizgi' uygulaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Hakkari'de de start aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Hakkari'de de start aldı.

Etkinliğe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, trafik polisleri, jandarma trafik görevlileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencileri ile okul önündeki yola kırmızı çizgi çekti. Tüm Türkiye olduğu gibi Hakkari'de de kırmızı çizgileri çektiklerini ifade eden Vali Akbıyık, "Başta İçişleri Bakanı olmak üzere tüm valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, jandarma ve emniyet personeli ülkenin her yerinde ve Hakkari'nin bazı noktalarında belli yerlere kırmızı çizgileri çizdi. '2020-2030 trafik planı eylem planı çerçevesinde Türkiye'de özellikle yayalara çarpma, kaza oranının düşürülmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bakanlığımız tarafından birçok proje devam ettirildi. Ülkemizde trafik kazalarında ciddi bir azalama var. Hakkari'miz bu anlamda çok iyi durumda. Gerek yaya çarpması ya da diğer kazalar minimum düzeyde. Belki de Türkiye'de en ön sıralardayız. Amacımız hiç kaza olmasın, insanlarımız ve sürücülerimiz trafik kurallarına uysunlar. Kırmızı çizgiler de geçiş üstünlüğü yayaların ve inşallah ona dikkat edecekler. Bu sadece bizim değil tüm toplumun, tüm Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Özellikle yaya geçitlerinde üstünlük yayanındır. Trafik kurallarına uyma konusunda da ciddi bir gayret var, inşallah daha iyi olacak. İnşallah kırmızı çizgimiz hep olacak ve hep geçerli olacak" dedi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulundu. - HAKKARİ

Hakkari'de 'kırmızı çizgi' uygulaması
Hakkari'de 'kırmızı çizgi' uygulaması
Hakkari'de 'kırmızı çizgi' uygulaması
Hakkari'de 'kırmızı çizgi' uygulaması
Hakkari'de 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 'kırmızı çizgi' uygulaması - Son Dakika


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