Hakkari'de kış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de kış - Son Dakika

Hakkari'de kış

12 dakika önce

İl özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekiplerinin yolları açmasından detay HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde karla mücadele ekipleri kapalı olan yolları açmak çalışmalarını sürdürüyor.

İl özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekiplerinin yolları açmasından detay HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde karla mücadele ekipleri kapalı olan yolları açmak çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de kış

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi
İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
10:08 Soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okuyan öğrenciye tebrik - Son Dakika
10:06 İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
10:05 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI (4) (Gündüz görüntüsü) - Son Dakika
10:03 Aliağa Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
10:02 Turistlerin yeni gözdesi için büyük destek - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 10:12:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de kış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]