Hakkari'de kış - Son Dakika

Hakkari'de kış
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İl özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekiplerinin yolları açmasından detay HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde karla mücadele ekipleri kapalı olan yolları açmak çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:59 Kaynak: AA
İl özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekiplerinin yolları açmasından detay HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde karla mücadele ekipleri kapalı olan yolları açmak çalışmalarını sürdürüyor.
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