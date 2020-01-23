Hakkari'de kış - Son Dakika

Hakkari'de kış
6 saat önce
Karayolunda seyir halindeki araçlar Sisten görüntü Karla mücadele ekiplerinin yollarda biriken karları temizlemesi Vatandaşın aracının buz tutan camı temizlemesinden detay İş yeri önünde biriken karları temizleyen vatandaşHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis hayatı...
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:23 Kaynak: AA
Karayolunda seyir halindeki araçlar
Sisten görüntü
Karla mücadele ekiplerinin yollarda biriken karları temizlemesi
Vatandaşın aracının buz tutan camı temizlemesinden detay
İş yeri önünde biriken karları temizleyen vatandaş
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.
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