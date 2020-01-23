Hakkari'de kış - Son Dakika
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Hakkari'de kış

6 saat önce

Karayolunda seyir halindeki araçlar Sisten görüntü Karla mücadele ekiplerinin yollarda biriken karları temizlemesi Vatandaşın aracının buz tutan camı temizlemesinden detay İş yeri önünde biriken karları temizleyen vatandaşHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis hayatı...

Karayolunda seyir halindeki araçlar

Sisten görüntü

Karla mücadele ekiplerinin yollarda biriken karları temizlemesi

Vatandaşın aracının buz tutan camı temizlemesinden detay

İş yeri önünde biriken karları temizleyen vatandaş

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'de kış

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:23 Kaynak: AA
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