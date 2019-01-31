Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kış Lastiği Uygulaması

Hakkari'de Kış Lastiği Uygulaması

20 dakika önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kış lastiği uygulaması yaptı.

Hakkari'de Kış Lastiği Uygulaması, System.String[]
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kış lastiği uygulaması yaptı.

Hakkari Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturarak, gelen araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Emniyet kemeri başta olmak üzere kış lastiği üzerinde büyük bir hassasiyetle duran trafik ekipleri, kurallara uyan sürücülere teşekkür ettiler.

Durdurulan birçok araç sürücüsünün emniyet kemeri ve kış lastiği uygulamasına uyması trafik polislerini de sevindirdi.

Can ve mal kayıplarının önüne geçmek için kontrol noktası oluşturan polis ekiplerine teşekkür eden sürücüler, kış memleketi olan Hakkari'de bu uygulamaların devamını istediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:17 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde

Yaşlı Adamı Hayata Döndüren Gizemli Kadın Otomobile Binip Hızla Uzaklaştı "Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 14:37:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kış Lastiği Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]