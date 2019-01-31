Hakkari'de Kış Lastiği Uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kış lastiği uygulaması yaptı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kış lastiği uygulaması yaptı.



Hakkari Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturarak, gelen araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Emniyet kemeri başta olmak üzere kış lastiği üzerinde büyük bir hassasiyetle duran trafik ekipleri, kurallara uyan sürücülere teşekkür ettiler.



Durdurulan birçok araç sürücüsünün emniyet kemeri ve kış lastiği uygulamasına uyması trafik polislerini de sevindirdi.



Can ve mal kayıplarının önüne geçmek için kontrol noktası oluşturan polis ekiplerine teşekkür eden sürücüler, kış memleketi olan Hakkari'de bu uygulamaların devamını istediler. - HAKKARİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek

Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde

Yaşlı Adamı Hayata Döndüren Gizemli Kadın Otomobile Binip Hızla Uzaklaştı

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı