Son Dakika Haberleri: Hakkari'de kış lastiği uygulaması
Son Dakika Güncel Hakkari'de kış lastiği uygulaması - Son Dakika

Hakkari'de kış lastiği uygulaması

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulamaya yönelik Hakkari- Van Kara yolu ile kentin değişik noktalarında denetimlerde bulundu.

Araçlarda lastik kontrolü yapan trafik polisleri, sürücülere kar lastiğinin önemi konusunda da bilgiler verdi.

Trafik Şube Müdürü Başkomiser İsa Söğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Aralık tarihi itibariyle kış lastiği uygulamasının başladığını anımsattı.

Bu kapsamda yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerinin devam ettiğini belirten Söğüt, şunları aktardı:

"Denetlemelerde araç lastiklerinin derinliklerini ölçüyoruz. Onun haricinde üzerindeki bazı hususlarda kış lastiği olup olmadığını inceleyip araçların rutin kontrollerini yaparak ve vatandaşları bu yönde bilgilendirerek yollarına devam etmeleri yönünde uğurluyoruz. Hakkari zaten kış memleketi olmasından dolayı çoğu okul servisimiz ve yük taşıyan araçlarımız lastiklerini takmış durumda. 1 Aralık'tan beridir kontrollerimize devam ediyoruz. Bu zamana kadarda çok fazla bir cezamız olmadı bu konuda. Genel anlamda Hakkari halkı bu konuda daha duyarlı ve dikkatli."

Hakkari'de kış lastiği uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Aralık, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
TEM Otoyolu, bakım çalışmaları için kapatılacak Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Uludağ'da kayıp 2 dağcı hakkında AKUT'tan bilgilendirme

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 01:33:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de kış lastiği uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]