Hakkari'de kış mevsimi etrafa atılan kömür külleri temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de kış mevsimi etrafa atılan kömür külleri temizleniyor - Son Dakika

Hakkari'de kış mevsimi etrafa atılan kömür külleri temizleniyor

7 saat önce

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi etrafa rastgele atılan kömür küllerini temizlemek için çalışma başlattı.

Hakkari'de kış mevsimi etrafa atılan kömür külleri temizleniyor, System.String[]

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi etrafa rastgele atılan kömür küllerini temizlemek için çalışma başlattı.


Belediye ekipleri, kış ayları boyunca defalarca vatandaşın yol kenarlarına kömür külleri atılmaması yönünde uyarılarda bulunmasına rağmen karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan kömür külleri temizlenmeye başlandı. Kentin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışması yapan belediye ekibi, kent merkezini kardan arındırmanın ardında kömür külleri ile mücadele çalışması başlattı. Belediye ekipleri bir taraftan çöp atıklarını diğer taraftan ise kömür külleri ile mücadele ediyor.


Karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan ve çevreye kötü bir görünüm veren tonlarca kömür külü, belediye ekipleri tarafından kent dışına çıkartılıyor. Çevre Temizlik Amiri Selami Molamehmetoğlu ve beraberindeki ekip, kentin değişik noktalarında çevreye rastgele atılan külleri temizleme çalışması başlattı.


Tonlarca çöp ve kömür külü kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkartıldı. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte temiz bir Hakkari için 7/24 çalışma yürüten belediye ekipleri, kentin değişik noktalarındaki çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:17 Kaynak: İHA
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