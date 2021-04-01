Hakkari'de kitap okuma etkinliği - Son Dakika

Hakkari'de 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Hacı Sait Cami bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müftü Vekili Mikail Polat, kitap okumanın önemine değindi.

Öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde buluan Polat, "Havanın durumuna göre bağ, bahçe, park gibi açık alanlar ile kütüphane, kültür merkezi ve cami gibi kapalı yerlerde bir araya gelip, okuma halkaları oluşturabiliriz. Başkalarınca icra edilen aktivitelere katılmak yerine, vatandaşlarımızı düzenlediğimiz kitap okuma etkinliğine davet edebiliriz." dedi.

Etkinlikte, ilahi dinletisinden sonra gençler kitap okudu.