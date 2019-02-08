Hakkari'de Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Hakkari'de, "Bir Kitap Bir İnsan" kampanyası çerçevesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Hakkari'de, "Bir Kitap Bir İnsan" kampanyası çerçevesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.





İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesindeki etkinliğe katılan Vali İdris Akbıyık, sohbet ettiği öğrencilere kitap hediye etti.





Akbıyık ve protokol üyeleri, daha sonra öğrencilerle kitap okudu.





Vali Akbıyık, Hakkari'de birinci meselelerinin eğitim ve kitap olduğunu söyledi.





Tüm iş ve icraatlarında birinci sıraya çocukları, kitabı ve eğitimi koyduklarını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:



"Bunun için birçok projeler, etkinlikler yapıyoruz. Bugün de kampanyamız çerçevesinde 200 öğrencimizin ders çalıştığı, kitap okuduğu bu salonda onlarla beraber kitap okuma etkinliğine katıldık. Artık kötü şeylerle, şiddetle anılan değil, güzelliklerle, iyiliklerle anılan, okuyan, gelişen bir Hakkari arzu ediyoruz. Onun için çaba sarf ediyoruz."



Etkinliğe Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurum amirleri de katıldı.

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