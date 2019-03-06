Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kızılay'dan Evini Su Basan Aileye Yardım

Hakkari'de Kızılay'dan Evini Su Basan Aileye Yardım

1 saat önce

Kızılay Hakkari Şubesince, kentte bir süre önce evini su basan Aktaş ailesine ev eşyası, gıda ve mutfak malzemesi yardımında bulunuldu.

Hakkari'de Kızılay'dan Evini Su Basan Aileye Yardım, System.String[]
Kızılay Hakkari Şubesince, kentte bir süre önce evini su basan Aktaş ailesine ev eşyası, gıda ve mutfak malzemesi yardımında bulunuldu.

Kızılay ekipleri, Keklik Pınar Mahallesi'nde evini su basan Fatma Aktaş'ın evini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ekipler ziyarette aileye ev eşyası, gıda ve mutfak malzemesi yardımı yaptı.

Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı açıklamada, evin yolun alt tarafında inşa edilmesinden dolayı yağmur ve kar suyunun duvarlara zarar verdiğini söyledi.

Aileye yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Bozkurt, "Şubemiz tarafından ev sahibine 5 döşek, 20 kilogram gıda kolisi, mutfak malzemesi ve bir koli hijyen malzemesi verildi. Bu ailemize Kızılay olarak sahip çıkacağız. Ancak yardımlarımız yeterli olmadığından dolayı herkesin böyle durumlarda duyarlı davranması gerekir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Pınar Mahallesi, Hakkari, Kızılay, Güncel
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