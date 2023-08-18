Hakkari'de Köpeklerin Koyun Sürüsüne Saldırısı Sonucu 30'a Yakın Koyun Telef Oldu - Son Dakika

Hakkari'de Köpeklerin Koyun Sürüsüne Saldırısı Sonucu 30'a Yakın Koyun Telef Oldu

Son Güncelleme: 18.08.2023 20:22

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda köpeğin koyun sürüsüne saldırması sonucu 30'a yakın koyun telef oldu, çok sayıda koyun da kayboldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köpeklerin koyun sürüsüne saldırması sonucu 30'a yakın koyun telef oldu, çok sayıda koyun da kayboldu.

Hakkari'de Köpeklerin Koyun Sürüsüne Saldırısı: 30 Koyun Telef Oldu

AÇ KALAN KÖPEKLER SÜRÜYE SALDIRDI

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Suüstü Köyü'nün yakınlarında bulunan arazide meydana geldi. Köy sakinleri öğlen yemek yemek için sürünün yanından ayrıldı. Aç kaldığı iddia edilen köpekler koyun sürüsüne saldırıp yaklaşık 30'a yakın koyunu telef ederken, çok sayıda koyun korkudan kaçarak kayboldu.

Hakkari'de Köpeklerin Koyun Sürüsüne Saldırısı: 30 Koyun Telef Oldu

KOYUNLAR KORKUDAN BATAKLIĞA ATLADI

Köye yakın bulunan Nehil Sazlığı'na korkudan atlayan bazı koyunlar telef olurken, bir vatandaş canını hiçe sayarak bataklıkta boğulan koyunlarını çıkarttı. Vatandaşlar köyün her tarafını karış karış arayıp kayıp koyunları bulmaya çıkarken, yaralı koyunları ise sırtlarına alarak köye taşıdı.

Hakkari'de Köpeklerin Koyun Sürüsüne Saldırısı: 30 Koyun Telef Oldu

"30'A YAKIN KOYUNUMUZ TELEF OLDU"

Şokta olduklarını belirten Teoman Oğuz, "Olay saat 11.00 sıralarında bizler yemek yerken oldu. Tek geçim kaynağımız olan hayvanlarımız köpekler tarafından saldırıya uğradı. Olay yerine yetiştiğimizde 30'a yakın koyunumuz telef olmuş, çok sayıda da koyunumuz kayboldu. Biz de tüm köy halkı olarak kayıp koyunları aramaya çıktık. Her yeri arıyoruz. Yaralı bulduğumuz koyunları ise sırtımıza alarak köye götürdük. Bu yaşanan olayla ilgili yetkililerden yardım istiyoruz. Çünkü güpegündüz yaşandı olay." dedi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hakkari'de Köpeklerin Koyun Sürüsüne Saldırısı Sonucu 30'a Yakın Koyun Telef Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de Köpeklerin Koyun Sürüsüne Saldırısı Sonucu 30'a Yakın Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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