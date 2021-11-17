Hakkari'de Kore gazisi Kaya son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari'de vefat eden 93 yaşındaki Kore gazisi Yusuf Kaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Durankaya Belediye Başkanı Kemal Kaya'nın babası Kore gazisi Yusuf Kaya vefat etti. Devlet Hastanesinde Kaya için düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, eski Durankaya Belediye Başkanı ve kanaat önderi Fatih Keskin, CHP İl Başkanı Nazım Demir, kanaat önderleri, bazı kurum ve kuruluş amirleri, asker, polis ve yakınları katıldı. Hastane morgunda alınan Kaya'nın naaşı, Karşıyaka Mahallesi aile mezarlığına getirildi. Burada okunan duaların ardından gazi Kaya, gözyaşları arasında toprağa verildi. Vali Akbıyık, biran olsun yalnız bırakmadığı Kaya'nın ailesine ambulansa kadar eşlik ederek başsağlığı diledi. - HAKKARİ