Son Dakika Haberleri: Hakkari'de korkutan yangın
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Hakkari'de korkutan yangın

1 saat önce

Hakkari-Van karayolunun üst kesimlerinde çıkan yangına belediye ekipleri anında müdahale etti.

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Hakkari- Van karayolunun üst kesimlerinde çıkan yangına belediye ekipleri anında müdahale etti.


Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Hakkari-Van karayolunun Erziki mevkii üst kısımlarındaki anızlar yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye giden Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin ve beraberindeki ekip, rüzgarın etkisiyle birlikte üst kısımlarda bulunan ormanlık alana doğru ilerleye yangına hemen müdahale etti.


Gece geç saatlere kadar yangına müdahale eden itfaiye ekibi, yangını söndürdü. - HAKKARİ

Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
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