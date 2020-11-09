Hakkari'de korona virüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin en işlek noktalarında hizmet veren işletmelere yönelik kapsamlı denetim yaptı. Polis ekipleri, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet ve Bulvar caddesindeki işletmeleri denetleyen ekipler; dezenfektan, hijyen, sosyal mesafe ve maske konularında esnafı uyardı.

Ekipler, insan yoğunluğunun yaşandığı kafeterya ve market gibi alanları da inceledi. İncelemelerini titizlikle sürdüren ekipler, yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarında belirlenen kurallara uymasını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlığı için salgının yayılımının engellenmesi ve daha hijyenik bir Hakkari için denetimlere kesintisiz devam edileceğini bildirdi. - HAKKARİ