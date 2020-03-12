Hakkari'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Hakkari'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Hakkari'de, okullar ile vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Hakkari'de koronavirüs önlemleri, System.String[]

Hakkari'de, okullar ile vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin bilinçlendirilmesi için eğitim programları da düzenlenen kent genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon işlemi başlattı.

Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğrencilerin bulunduğu ortamların dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çocukların elle temas ettiği tüm yüzeylerin ve bulundukları alanların temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gür, okul pansiyonları ve öğrenci servislerinde de aynı çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri de Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti.

Ekipler, alışveriş merkezi, çocuk oyun alanları gibi yerleri dezenfekte ederek virüslerin yayılmasını önlemeye çalıştı.

Hakkari, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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