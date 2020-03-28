Hakkari'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 iş yerine cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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Hakkari'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 iş yerine cezai işlem uygulandı
6 saat önce
Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara aykırı davranan 7 iş yerine cezai işlem uygulandı.
Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara aykırı davranan 7 iş yerine cezai işlem uygulandı.
Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde salgın tedbirlerine uymayan ve aralarında kafe, kıraathane, oyun salonu ile lokanta bulunan 7 iş yerine ceza kesildi.
Açıklamada, esnafların alınan tedbir ve kararlara uyması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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