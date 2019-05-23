Son Dakika Haberleri: Hakkari'de koruyucu ailelere iftar yemeği

Hakkari'de koruyucu ailelere iftar yemeği

5 saat önce

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Hakkari'de bulunan koruyucu aile hizmet modeli kapsamında değerlendirilen aile ve çocuklara iftar yemeği verildi.

Hakkari'de koruyucu ailelere iftar yemeği, System.String[]
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Hakkari'de bulunan koruyucu aile hizmet modeli kapsamında değerlendirilen aile ve çocuklara iftar yemeği verildi.

Bir lokantada verilen iftar yemeğine Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ve koruyucu aileler katıldı.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, koruyucu aile hizmet modeline değinerek kimsesiz ve bakım altında bulunan çocukların bakımını sağlayan koruyucu ailelere teşekkür etti.

Hakkari'de koruyucu aile hizmet modelinin kapsamının daha çok genişletilmesi gerektiği hususlarına da değinen Vali Yardımcısı Pala, koruyucu aile hizmet modeli kapsamında değerlendirilen aile ve çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:57 Kaynak: İHA
Salih Kaya, Hakkari, Güncel
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