Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın konuşması

Denetimden detayalar

Hakkari'de Kovid-19 denetimi yapıldı

HAKKARİ(AA)- Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Denetim öncesi gazetecilere açıklama yapan Vali İdris Akbıyık, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de koronavirüs denetimleri amacıyla alanlara çıktıklarını söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapacaklarını anımsatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari halkı kurallara uyuyor. Ama maalesef koronavirüs Hakkari'de de devam ediyor. İnşallah biz bunu Hakkari'den kovacağız. Hakkari halkıyla beraber bu virüsü ülkemizden, Hakkarimiz'den beraber göndereceğiz. Artık insanlarımız ölmeyecek. Hayat normale dönecek. İnşallah köy okullarımızı ve özel öğretimleri pazartesi günü açacağız. Hayatın normale dönmesi gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım. Yaşlılarımız, hastalarımız bizi erken terk etmesin."

Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve mahalle muhtarları eşlik etti.