Hakkari'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 kişi daha taburcu edildi - Son Dakika

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Hakkari'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 kişi daha taburcu edildi
29 dakika önce
Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 2 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 2 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tanısı ile tedavi gören 2 hastanın daha taburcu edildiğini aktardı.
Toplamda 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını belirten Akbıyık, tüm hastalara şifa dileğinde bulundu.
Yüksekova Devlet Hastanesinde dün Kovid-19 tedavileri tamamlanan ve sağlıklarına kavuşan 3 kişilik aile de doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:32 Kaynak: AA
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