Hakkari'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 kişi daha taburcu edildi - Son Dakika

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 2 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tanısı ile tedavi gören 2 hastanın daha taburcu edildiğini aktardı.

Toplamda 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını belirten Akbıyık, tüm hastalara şifa dileğinde bulundu.

Yüksekova Devlet Hastanesinde dün Kovid-19 tedavileri tamamlanan ve sağlıklarına kavuşan 3 kişilik aile de doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edilmişti.