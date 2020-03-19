Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri değerlendirildi - Son Dakika

Hakkari'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Valiliğin internet sitesinden yer alan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte alınan önlemler, yapılan faaliyetler ve yapılması gereken hususların değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıda bazı kararlar alındığı ve kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, hastanelerde gerekli tedbirlerin alındığı ve kent genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele, muhtarlara, taksi ve toplu taşıma araç şoförlerine, lokanta çalışanlarına ve mahkumlara yönelik 'kovid-19 hastalığı bulaşma, korunma yolları' konulu eğitimler düzenlendiği aktarıldı.

İran'da bu hastalığa ilişkin vakaların görülmesinin ardından 23 Şubat'ta sınır kapılarının kapatıldığına vurgu yapılan açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Esendere Sınır Kapısına sahra hastanesi ve termal kamera kurulmuştur. Üzümlü Sınır Kapısına sağlık personeli görevlendirilmiş olup termal kamera kurulmuştur. Yurt dışından gelen ya da riskli teması olan vatandaşlarımızın evde izlemleri Evde Bakım Birimleri ve Aile Hekimlerince yapılmaya başlanmıştır. Umreden dönen vatandaşlarımız 14 gün boyunca evlerinde izole edilerek sağlık muayeneleri günlük olarak gerçekleştirilmektedir. 13 Şubat 2020 tarihinde Sayın Valimiz İdris Akbıyık başkanlığında kamu kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen İl koordinasyon toplantısında Sağlık Müdürümüz Hamdullah Kara tarafından Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında kamu kurumlarında alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yapılmıştır." denildi.

Toplantıya Vali yardımcıları İdris Koç, Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Resul Karadeniz'in de katıldığı aktarıldı.

Vali Akbıyık, dezenfekte çalışmalarını inceledi

Vali ve Belediye Başkan Yardımcısı İdris Akbıyık, söz konusu hastalık tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan dezenfekte çalışmalarını inceledi.

Belediye ekiplerince Valilik binasında yapılan ilaçlama çalışmalarını kontrol eden Akbıyık, ilgililerden bilgi aldı.