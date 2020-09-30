Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Hakkari'de yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Valilik öncülüğünde, ilgili kurumların katılımıyla kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin çalışma ve denetimler sürüyor.

Vali ve Belediye Başkan Yardımcısı İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın katılımıyla kent merkezinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, Bulvar ve Çevre Yolu caddelerindeki esnaf ve vatandaşlar, maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kuralları konusunda uyarıldı.