Hakkari'de Kovid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için her ev bir okula dönüştürülecek - Son Dakika

Hakkari'de Kovid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için her ev bir okula dönüştürülecek

17.12.2020 13:01
Hakkari'de Kovid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için her ev bir okula dönüştürülecek, System.String[]

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçiren "Her Ev Bir Okul" projesi ile kentteki öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitimi daha etkin ve verimli geçirmeleri ve bu sürecin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması sağlanacak.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçiren "Her Ev Bir Okul" projesi ile kentteki öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitimi daha etkin ve verimli geçirmeleri ve bu sürecin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması sağlanacak.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Akademisince, uzaktan eğitim sürecine destek olmak amacıyla, uzaktan eğitim sürecini değerlendirme ve izleme komisyonu oluşturuldu.

Komisyonun yaptığı araştırmalar sonucu, kentteki mevcut koşullar göz önünde bulundurularak, uzaktan eğitim sürecinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, salgın sürecinin öğrenciler üzerindeki etkisinin azaltılması amacıyla "Her Ev Bir Okul" projesi hayata geçirildi.

Projeyle uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan 4 bin öğrenciye iki haftada bir konu özetleri, soru destek paketi, fasikül ve soru bankalarının ulaştırılması, EBA TV'ye girmediği tespit edilen 1350 öğrencinin derslerini takip etmelerinin sağlanması ve akademik başarının artırılması için EBA destek noktası sayısının 74'ten 100'e çıkarılacak.

İhtiyaç sahibi 350 öğrenciye tablet dağıtılan kentte, bu rakam İçişleri Bakanlığı ve Valiliğin desteğiyle 900'e çıkarılacak, "Bir Kitap Bir İnsan" projesiyle her hafta bir yazar ve kitabının tanıtımı yapılarak, 35 bin öğrenci ve veli ile zoom uygulaması üzerinden kitap okuma etkinliği düzenlenecek.

Sınavlara girecek 15 bin öğrenciye haftada bir saat rehberlik hizmeti sunulacak, internete erişim sıkıntısı yaşayan il genelindeki 15 bin 400 öğrenciye alt yapının uygunluğuna göre internet sağlayıcı cihazlar temin edilecek, alt yapısı uygun olmayan yerlerdeki öğrencilere de doküman ve kitap desteği sunulacak.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte göreve geldiği günden beri birinci meselelerinin eğitim, okul ve kitap olduğunu söyledi.

Kentin geleceğini çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesinde gördüklerini belirten Akbıyık, "Bu çerçevede kentte potansiyelimizi, mevcut durumumuzu tespit ettik ve bu işe birçok proje ile koyulduk. Adeta Hakkari'de eğitim seferberliği yaşadık. Valisinden, müdürüne, öğretmeninden ailelere kadar herkes bugün yapılan projelerle, gösterilen çabalarla eğitimin, kitabın önemini anlamış durumda." dedi.

Bunun sonuçlarını üniversite ve lise sınavlarında elde edilen başarılardan gördüklerini vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Kovid-19 süreciyle yeni projeye ihtiyaç duyuldu. Bu kapsamda da 'Her ev bir okul' projesini hazırladık. Uzaktan eğitimi en iyi şekliyle yapmak amacıyla eğitim camiası, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ile bu projeyi hayata geçireceğiz. Öğrencilerimizi bu süreçte en iyi imkanlara kavuşturarak gerek EBA gerek canlı dersler ve diğer materyallerle destekleyip normal döneme daha iyi hazırlayacağız. Çocuklarımız en az İstanbul, Ankara ve Malatya'daki çocuklar kadar başarılı olacak. Çocuklarımızın salgın sürecini en verimli şekilde geçirmeleri için gerekli çabayı göstereceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de eğitimde başarıyı sağlayan temel unsurun okul, aile ve çevre olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek, pandemi sürecinde veli ve ailenin de eğitime katılmalarını ve eğitim bayrağını daha güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla projeyi hazırladıklarını aktardı.

Eğitim Bilişim Ağı, Hakkari, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de Kovid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için her ev bir okula dönüştürülecek - Son Dakika


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