Hakkari'de köy camisinde kurulan kütüphaneye kitap desteği - Son Dakika

Hakkari merkez Bağışlı köyü camisinin bir bölümünde açılan kütüphane, "Okçuluk Ata Sporum Çanakkale Şehitliğimdir" projesi kapsamında temin edilen kitaplarla zenginleştirildi.

Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi ve Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hikmet Yaşar'ın hazırladığı "Hakkari-Çanakkale Spor ve Gönül Köprüsüdür" projesi kapsamında iki yıl önce kurulan kütüphaneye kitap desteği sürüyor.

Yaşar'ın girişimleriyle temin edilen yaklaşık 700'ye yakın kitap, Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar ve gönüllülerin de katıldığı programla kütüphaneye götürülerek raflara yerleştirildi.

Yaşar ve Uçar'ın köy sakinleriyle bir araya geldiği etkinlikte camide kitap okuma halkaları oluşturuldu.

Ardından söz konusu proje çerçevesinde Mehmetçik İlk ve Ortaokulu bahçesinde kurulan okçuluk standında öğrenciler ve köy sakinleri görevliler eşliğinde ok attı.

Yaşar, AA muhabirine, "Okçuluk Ata Sporum Çanakkale Şehitliğimdir" projesi kapsamında voleybol, futbol, basketbol, okçuluk faaliyetleri ve kitap sevgisini alıştırmak için okuma halkaları etkinliğinin olduğunu söyledi.

Kentte 250'ye yakın kursiyere geleneksel ve modern okçuluk üzerine kurslar verildiğini belirten Yaşar, "Bağışlı köyünde 2019'da yine proje kapsamında oluşturduğum kütüphaneye bu seneki projemiz kapsamında zenginleştirme babında kitaplar aldık. 500'e yakın kitabı proje kapsamında, 100 tanesini ben ve çocuklarım hediye ettik, 100 kitabı ise iş insanları ve hayırseverlerin yardımıyla getirdik." dedi.

Köyde futbol ve okçuluk kursları başlatacaklarını aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Proje ile amaçlanan şudur. Ulaşılamayan yerlere ulaşmak, insanlarımızın uzun zaman pandemi dönemindeki sıkıntılarını bir nebze ile sporla gidermek ve en önemlisi kırsal kesimde yaşayan çocuklarımızın ders kaynaklarını oluşturmak. 2. sınıftan tutun, 12. sınıfa kadar çocuklarımıza lise, ortaokul ve ilk okul seviyelerinde roman, kitap, dergi ve temel ders kaynaklarını getirdik. Bizi destek sunan İçişleri Bakanlığına, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Hakkari Valisi Sayın İdris Akbıyık'a proje ekibim adına teşekkür ediyorum."

Köy muhtarı Basri Yoldaş da köydeki kütüphaneden memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.