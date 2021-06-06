Hakkari'de köy yakınına inen dağ keçisi sürücü kameraya kaydedildi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Bağışlı Köyü kırsalında sürü halinde dolaşan dağ keçilerinin insanları görünce kaçışması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yaban hayatının zengin olduğu Hakkari'de yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy merkezine yakın noktalarına kadar iniyor. Merkeze bağlı Bağışlı Köyü çevresinde gezinen dağ keçileri, önce kar kütleleri üzerinde, daha sonra da sürü halinde kaçarken görüldü. Dağ keçileri, kısa süre sonra zirvelere doğru çıkarak, gözden kayboldu. Köyde yaşayanlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.