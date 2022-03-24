Hakkari'de yol kenarına döşenmiş patlayıcı düzenekleri imha edildi - Son Dakika

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yol kenarına döşenmiş uzaktan komutalı iki patlayıcı düzeneği imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Oğul-3" operasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda, merkeze bağlı Oğul köyü yolu kenarına döşenmiş uzaktan komutalı iki el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Düzenekler, ekiplerce yerinde imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.