Hakkari'de Köy Yolunda Yarık Oluştu
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyü yolunda derin yarık oluştu.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine bağlı Dilektaşı köyü yolunda derin yarık oluştu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaşı köyü yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yarık oluştu.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede çalışma başlatarak, köy sakinlerinin ulaşımlarını sağlamaları için yolun üst tarafında alternatif güzergah açtı.
Ekipler, köy yolunun onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:08 Kaynak: AA
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