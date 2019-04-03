Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Köy Yolunda Yarık Oluştu

Hakkari'de Köy Yolunda Yarık Oluştu

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyü yolunda derin yarık oluştu.

Hakkari'de Köy Yolunda Yarık Oluştu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyü yolunda derin yarık oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaşı köyü yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yarık oluştu.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede çalışma başlatarak, köy sakinlerinin ulaşımlarını sağlamaları için yolun üst tarafında alternatif güzergah açtı.

Ekipler, köy yolunun onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:08 Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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