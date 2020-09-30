Hakkari'de "Köydes İl Tahsisat Komisyonu" toplantısı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında "3. Dönem KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Valilikte yapılan toplantıda konuşan Akbıyık, kent merkezi ve ilçelerdeki köylerin alt ve üst yapıları, yol, su, kanalizasyon ile sulama tesislerine ilişkin yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri değerlendirdiklerini söyledi.

KÖYDES kapsamında merkez ve ilçelerde yaklaşık 30 milyon liralık yol, içme suyu ve sulama alanlarında çalışmaların olduğunu belirten Akbıyık, "İşlerimiz büyük oranda bitti. Kaymakam arkadaşlarımızla sürekli görüşüyoruz. İlçelerimizi de gezip yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar'ın, çalışmalarla ilgili bilgi verdiği toplantıya, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Emre Kılıç, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Nazmi Coşkun ve ilgili kurum müdürleri katıldı.