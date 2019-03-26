Hakkari'de Köydes Toplantısı
2 saat önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenme Projesi (KÖYDES) genel değerlendirme toplantısı yapıldı.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenme Projesi (KÖYDES) genel değerlendirme toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Yüksekova
Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Çukurca
Kaymakamı Temel Ayca, Şemdinli
Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda bir açıklama yapan Vali İdris Akbıyık, Hakkari ve ilçelerinde yapılacak olan hizmetlerin değerlendirmesini yapacaklarını belirtti. Vali Akbıyık, "Hakkari ili ve ilçelerinde yapacağımız köylerin altyapısı, üst yapısı, yol, su, kanalizasyon, sulama gibi 2019 yılı için planlamış olduğumuz, hizmetlerin değerlendirilmesini yapacağız. İmkanlarımız ölçüsünde de proje ve diğer çalışmalara başlayacağız. Ayrıca önümüzdeki Pazar günü tüm ülkemizde mahalli idareler seçimleri olacak. Bu konuda da seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi için ne tür tedbirler aldık bunları ayrıca değerlendirmesini yapacağız" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:08 Kaynak: İHA
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