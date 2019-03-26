Hakkari'de Köydes ve Yatırımlar Toplantısı

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) ve Yatırımlar toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, il merkezi ve ilçelerinde 2019 yılında yapılması planlanan köy alt ve üst yapılar ile yol, su, kanalizasyon ve sulama gibi hizmetlerin değerlendirileceğini belirtti.
İmkanlar ölçüsünde proje ve diğer çalışmalara başlayacakları ifade eden Akbıyık, "Hakkari'de en verimli, uygun, acil ve gerekli neler ise onları tespit edeceğiz. Elimizdeki imkanlarımızı tasarruflu kullanmak amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz." dedi.
Yerel seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesi için her türlü tedbiri aldıklarını bildiren Akbıyık, bunların da değerlendirmesini yapacaklarını söyledi.
Toplantıya Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk ile Yüksekova
Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Çukurca
Kaymakamı Temel Ayca, Şemdinli
Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve ilgili kurum amirleri katıldı.