Hakkari'de "Kronik hastalığı olan çocuklar" konusunda seminer düzenlendi - Son Dakika

Hakkari Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Müge Haylı tarafından "Kronik hastalığı olan çocuklar" konusunda seminer düzenlendi.

Hakkari Üniversitesi Zeynelbey Yerleşkesi Merkezi Derslikler Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerde, Haylı 'Kronik hastalık nedir?', 'Kronik hastalığı olan çocuğun ailesi', 'Kronik hastalığın kardeşler üzerindeki etkileri', 'Pandemi döneminde çocuklarda sık görülen kronik hastalıklar', 'Pandemi döneminin kronik hastalığı olan çocuklara etkisi ve korunma yöntemleri' ile ilgili konularda sunum yaptı.

Seminire Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Sait Taylan, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Neşe Ataman Bor, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serdar Özdinç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.