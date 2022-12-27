Aracında onlarca kilo patlayıcı bulunan polisten duruşmaya damga vuran sözler: Tahliye olmak istemiyorum

HDP safını bir kez daha belli etti! Libya'ya olay ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan İstanbul'da görevli polis memuru A.K ile olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu 5 sanık ile bazı avukatlar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"TAHLİYE OLMAK İSTEMİYORUM"

Bazı avukatların da salonda hazır bulunduğu duruşmaya sanık A.K.'nin sözleri damga vurdu. A.K., "Şu an için savunma yapmak istemiyorum. Tahliye olmak da istemiyorum. Ben adil yargılanarak maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum." dedi.

"DURUŞMA ERTELENDİ"

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.