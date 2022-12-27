Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan İstanbul'da görevli polis memuru A.K ile olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu 5 sanık ile bazı avukatlar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Bazı avukatların da salonda hazır bulunduğu duruşmaya sanık A.K.'nin sözleri damga vurdu. A.K., "Şu an için savunma yapmak istemiyorum. Tahliye olmak da istemiyorum. Ben adil yargılanarak maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum." dedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Son Dakika › Güncel › Aracında onlarca kilo patlayıcı bulunan polisten duruşmaya damga vuran sözler: Tahliye olmak istemiyorum - Son Dakika