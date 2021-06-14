Hakkari'de "Kültür Fuarı" açıldı - Son Dakika

Hakkari'de yörenin kültürünü yansıtan ürünler ile girişimcilerin yaptığı el emeği göz nuru eşyaların yer aldığı "Kültür Fuarı" açıldı.

Belediye Halk Pazarı'nda düzenlenen açılış programına katılan Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, söz konusu pazarda vatandaşların el emeğiyle yaptığı eşyaların yanı sıra yöresel ürünlerin de sergilenebileceğini söyledi.

Kentte ilk kez halk pazarının açıldığını belirten Akbıyık, "Burada açılışını yaptığımız fuarda Hakkari'nin kültürü tanıtılacak. Vatandaşlar birçok eseri burada sergileyebilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakkari'de yatırım ve projelerimiz devam edecek. Hakkari'de hayat var diyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbıyık, açılışın ardından eşi Sevim Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdür Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve bazı kurum amirleri ile stantları gezdi, ürünleri inceledi.

Fuar'ın 20 Haziran'a kadar açık olacağı belirtildi.