Hakkari'de "Kültür Varlıkları Çalıştayı" düzenlendi

Hakkari Üniversitesince, kentin kültürel mirası ve kültür varlıklarının açığa çıkarılması amacıyla "1. Hakkari Kültür Varlıkları Çalıştayı" düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, çalıştayla merkez ve taşrada kültür varlıkları ile ilgili olumlu algı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Kentin tarihte uzun yıllar bir beyliğin merkezi olarak kaldığını aktaran Pakiş, "1850'li yıllara kadar bu devam etmiştir. Burada çok ciddi kültürel varlıkların olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmı hala ayakta ama önemli bir kısmı ortada yok. Bir şehri bir coğrafyayı geliştirmenin ve o gelişimine katkı sunmanın en önemli ayaklarından biri de kültürel varlıklarıdır. Biz üniversite olarak bu alanda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından farklı üniversitelerden akademisyenler, kültür varlıkları, restorasyon çalışmaları, el sanatları, eski fotoğraflar ve müzelerdeki eserler hakkında sunum yaptı.

Çalıştaya Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurumun akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.