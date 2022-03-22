Hakkari'de Kulüpler arası halk oyunları yarışması düzenlendi - Son Dakika

Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kulüpler arası halk oyunları yarışması düzenlendi.

Kapalı Spor Salonundaki etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Emin Yıldırım, kent merkezi ve ilçelerden 18 ekip ve 210 sporcunun müsabakaya katılım sağladığını söyledi.

Halk oyunlarının ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan, o toplumun tarihinde yaşadığı olayı, sevinci, üzüntüyü ifade eden kültürün önemli bir parçası olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir toplumun ulusal duygularını en iyi şekilde yansıtan ve toplumsal bağları pekiştiren, bu güzel mirası gelecek kuşaklara taşıyacak olan en önemli kültür unsurlarından biridir. Hakkari, halk oyunları açısından oldukça zengin ve canlı bir bölgedir. 200'ü aşkın farklı oyunu ve her oyununun bir hikayesi var. Nitekim ilimiz tarihin değişik dönemlerinde yurt içi ve yurt dışında bu alanda birçok başarıya imza atmıştır ve atmaya devam edecektir."

Bu mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için sporculara ve eğitmenlere büyük görevlerin düştüğünü vurgulayan Yıldırım, "Sizler bu anlamlı görevi yürütürken, biz yöneticiler her konuda destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Organizasyon için destek sağlayan Valimiz Sayın İdris Akbıyık'a, paydaş kurumlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada dereceye giren ekip, bölgeler arası yarışmada Hakkari'yi temsil edecek.