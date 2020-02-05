Hakkari'de 'Kulüplerarası Basketbol Ligi' maçları sona erdi

Hakkari'de 2 kategoride düzenlenen Kulüplerarası Basketbol Ligi müsabakaları sona ererken, ilk üçe giren takımlar için kupa töreni düzenlendi.



Türkiye Basketbol Federasyonu Kulüplerarası Yurt İçi Faaliyetler Programı kapsamında Hakkari'de düzenlenen müsabakalara Erkekler U14 kategorisinde 5 kulüp, U16 kategorisinde ise 8 kulüp katıldı. Çift devreli müsabakaların sonunda U16 kategorisinde Gelişim Spor Kulübü birinci olurken, Hakkari Gençler Gücü ikinci, Amatör Gençlik Spor Kulübü ise üçüncü oldu. U14 kategorisinde ise Gelişim Spor Kulübü birinci olurken, Milli Eğitim Spor Kulübü ikinci, Beyaz Gölge 30 Spor Kulübü ise üçüncü oldu.



Hakkari Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda ilk üçe giren takımlar için kupa töreni düzenlendi. Törene Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Bilim ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ve Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ile kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı. Kupa töreni öncesi kısa bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.



Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve kurum müdürleri, başarılı olan takımlara kupalarını verdi. Program fotoğraf çekimi ile son buldu.



U14 kategorisinde dereceye giren takımlar Şanlıurfa'da, U16 kategorisinde ilk üçe giren takımlar da Bingöl'de düzenlenecek müsabakalarda Hakkari'yi temsil edecek. - HAKKARİ