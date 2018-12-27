Hakkari'de 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' Yarışması
1 saat önce
ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.
ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi. Hakkari
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğini yaptığı yarışmaya Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü A. Mecit Yılmaz
, ildeki imam hatip lisesi müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi. Hakkari Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Reng-i Hakkari sanatçılarının eğitimindeki Hakkari Kız Anadolu Lisesi
öğrencilerinden oluşan 'İlahi Korosu'nun söyledikleri ilahilerle programa renk kattılar. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:11 Kaynak: İHA
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