Hakkari'de Kur'an kursu öğrencilerinden yılsonu şenliği - Son Dakika
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Hakkari'de Kur'an kursu öğrencilerinden yılsonu şenliği

03.06.2022 17:17
Hakkari'de Kur'an kursu öğrencilerinden yılsonu şenliği

Hakkari'de Kur'an kursu öğrencileri yılsonu şenliği düzenledi.

Hakkari'de Kur'an kursu öğrencileri yılsonu şenliği düzenledi.

Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, çocukların iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olacağını söyledi.

Fakirullahoğlu, "Çocuklar istikbalimizdir. Onları bu günden nasıl yetiştirirsek gelecekte onun karşılığını alırız. Onlara, Yüce Allah'ı, Peygamberimiz Hz. Muhammedi, sahabe-i kiramın yaşantısını, helal ve haramı, iyilik ve ihsanı, ahlaklı olmanın önemini öğretip büyütürsek geleceğimizden emin olabiliriz. Allah korkusunu ne kadar öğretirsek, kötülüklerden o kadar uzak tutabiliriz." dedi.

Hacivat-Karagöz gibi skeçlerle devam eden programda öğrenciler, ilahi seslendirdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Kur'an kursu öğrencilerinden yılsonu şenliği - Son Dakika

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