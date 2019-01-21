Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kura Çekimi

Hakkari'de Kura Çekimi

1 saat önce

Çalışma ve İş Kurumu Hakkari İl Müdürlüğü (İş-Kur) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında müftülük bünyesinde istihdam edilmek üzere geçici olarak işe alınacak 100 kişi kurayla belirlendi.

Hakkari'de Kura Çekimi, System.String[]
Çalışma ve İş Kurumu Hakkari İl Müdürlüğü (İş-Kur) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında müftülük bünyesinde istihdam edilmek üzere geçici olarak işe alınacak 100 kişi kurayla belirlendi.

Hakkari'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında müftülük bünyesinde 6 ay istihdam edilecekler için bugün Hakkari H. Sait Camisinin toplantı salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Müftülük ve İş-Kur yetkililerinin katıldığı kura çekimine gelenler, kura sonuçlarını büyük bir merakla bekledi. Bir saat süren kura çekiminde ismi çıkanlar sevinirken, ismi çıkmayanlar ise üzüldü.

Kurada ismi çıkanların Hakkari'deki camilerde çalıştırılacağı belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'tan Ağrı'ya Gönül Köprüsü Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu

Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:31:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kura Çekimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]