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Hakkari'de kurbanlık satışları devam ediyor - Son Dakika

Hakkari'de kurbanlık satışları devam ediyor

19.07.2021 17:34
Hakkari'de kurbanlık satışları devam ediyor, System.String[]

Hakkari'de Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı.

Hakkari'de Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı.

Hakkari Belediyesinin belirlediği Karşıyaka Mahallesi'ndeki Gopsi mevkisinde kurulan pazarda besiciler ile vatandaşlar yaşanan sıkı pazarlıklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 1100 ile 1700, büyükbaş hayvanlar ise 4 ile 17 bin lira arasında satışa sunuldu.

Besiciler, bu yıl fiyatların uygun olmasına rağmen kurban satışlarının geçen yıllardan düşük olduğunu belirtti.

Besici Orhan Karagöz, 10 yıldır pazara kurbanlık hayvan getirdiğini bildirerek, "İstenilen fiyatta kurbanlıklar bulunuyor. Salgın nedeniyle piyasa biraz durgun. Az satış yaptım. Bu son günde daha fazla satış yapmayı umut ediyorum." dedi.

Mahmut Aşkan ise "Kuraklık hayvancılığı da olumsuz etkiledi. Yeterli yağış olmadığı için besiciler zor günler yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı, Karşıyaka, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de kurbanlık satışları devam ediyor - Son Dakika


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