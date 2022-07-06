Hakkari'de kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi

06.07.2022 13:01
Hakkari'de kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, hayvan pazarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, hayvan pazarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdi.

Gopsi bölgesindeki hayvan pazarlarında denetim yapan görevliler, daha sonra satışa sunulan küçük ve büyükbaş hayvanları kontrol etti.

Veteriner teknikeri Fatih Çiftçi, gazetecilere, hayvan pazarında bayram öncesinde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Denetim ve sağlık taraması çalışmalarının devam edeceğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle hayvan pazarlarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdik. Vatandaşlarımızın sağlıklı biçimde kurban ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Veteriner hekimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor."

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Kaynak: AA

Fatih Çiftçi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika

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