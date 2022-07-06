Gopsi bölgesindeki hayvan pazarlarında denetim yapan görevliler, daha sonra satışa sunulan küçük ve büyükbaş hayvanları kontrol etti.

Kaynak: AA

Fatih Çiftçi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika

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