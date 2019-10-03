Hakkari'de

Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve ekibinin katıldığı "Kurşun-Çinko" çalıştayı başladı.



Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda başlayan çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın bölgedeki maden yataklarıyla ilgili detaylı bilgiler vermesinin ardından Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk bir konuşma yaptı. Öztürk ve ekibi, daha sonra Hakkari ve Şırnak çevresinin jeoloji ve Pb-Zn yatakların oluşumu, Hakkari ve Şırnak bölgesinin Pb-Zn ataklarının Türkiye ve dünyadaki diğer yataklarla karşılaştırılması, Hakkari bölgesinde maden aramacılığı için öneriler, Hakkari bölgesinde cevher üretiminden metal üretimine geçişin gereği ve yönetimi, maden sektörü temsilcilerinin sorunları ve taleplerini dinlediler.



Çalıştay sonuç bildirgesinin hazırlanması ve Meskan, Karakaya ve Kurşun Tepe maden ocaklarının ziyaretiyle sone ereceği öğrenildi. - HAKKARİ