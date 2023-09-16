Kurttan korkan sürüdeki 300 koyun kaçarken birbirini ezdi - Son Dakika

Kurttan korkan sürüdeki 300 koyun kaçarken birbirini ezdi

Kurttan korkan sürüdeki 300 koyun kaçarken birbirini ezdi
Son Güncelleme: 16.09.2023 16:48

Hakkari'nin Aksu köyünde kurtlarla köpekler arasındaki boğuşmadan korkan 300 koyun, tepelik alandan atlarken birbirlerini ezerek telef oldu. Saldırıda yüzlerce koyun da yaralandı. Zarar 2 milyon TL'nin üzerinde...

Hakkari'ye 90 kilometre mesafede bulunan Aksu (Binevşa) köyüne bağlı Çiçekli mezrasında meydana gelen olayda İlkbahar mevsiminde Batman'dan Hakkari'ye gelen Abdullah Erden isimli göçere ait koyun sürüsüne iddiaya göre sabah saatlerinde kurtlar saldırdı.

HEPSİ PEŞ PEŞE ATLAMAYA BAŞLADI

Çoban köpeklerinin durumu fark etmesiyle kurtlar ile köpekler arasında boğuşma yaşandı. Bu esnada korkuya kapılan koyun sürüsü tepelik alandan atlamaya ve birbirini ezmeye başladı. Yaşanan olayda 300 koyun telef olurken yüzlercesi de yaralandı.

ZARAR ÇOK BÜYÜK

Zararının 2 milyona yakın olduğunu belirten Batmanlı göçer Abdullah Erden, "Hayvanlarımızı otlatmak için Hakkari'nin yaylalarına getiriyoruz. Bende sürümü her yıl olduğu gibi ilkbaharda Aksu köyü yaylalarına getirdim. Yaklaşık 4 aydır bu yayladayım. Sabah saatlerinde kurtlar sürüye pusu kurmuştu. Sürü köpeklerimde fark edince sürüye yakın boğuşma yaşandı. Korkuya kapılan sürü tepeden hızla aşağı koştu. Bizler de kurtların peşine düştük. Koyun sürüsünün tepeden inerken birbirini ezdiğini fark ettik. Sürümden 300'ü altta kalarak telef oldu. Birçok hayvanım da sakatlandı. İlk defa bu denli büyük bir zararımız oldu. Kurtlar ile sürekli karşılaşmışızdır. Böylesini görmedik. Yayla sezonu kapandı gider ayak bu olayı yaşadık. Hepsi de süt hayvanıydı. Zararım 2 milyon TL'nin üzerinde. Yetkililerden zararımın karşılanmasını istiyorum" diye konuştu.

İşte o korkunç manzara;

Hakkari'de Kurt Saldırısı: 300 Koyun Telef Oldu
Hakkari'de Kurt Saldırısı: 300 Koyun Telef Oldu
Hakkari'de Kurt Saldırısı: 300 Koyun Telef Oldu
Kaynak: İHA

Hakkari, Batman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurttan korkan sürüdeki 300 koyun kaçarken birbirini ezdi - Son Dakika
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