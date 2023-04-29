Hakkari Yüksekova'da koyun sürüsüne kurt saldırdı: 50 koyun telef olurken 20'ye yakın koyun kayboldu - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da koyun sürüsüne kurt saldırdı: 50 koyun telef olurken 20'ye yakın koyun kayboldu

29.04.2023 18:00

Hakkari'de, kurtların saldırdığı sürü ağır yara aldı. Onlarca koyunu telef olan besici Selman Toros, "Küçükbaş hayvanlarımı otlatmak için meraya çıkardım. Bir anda dağdan inen kurtlar sürüye saldırdı, 50 koyunum öldü" dedi.

Olay, Yüksekova ilçesi merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Karlı köyünün Çimenli mezrasında meydana geldi. Selman Toros'a ait 200 küçükbaş hayvan, sabah otlatılmak için meraya götürüldü. Mezraya yakın merada otlatılan küçükbaş hayvan sürüsüne, kurtlar saldırdı.

Hakkari'de sürüye kurt saldırısı: 50 koyun telef oldu

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME YAPACAK

Köylülerin müdahalesiyle kurtlar uzaklaşırken, sürüdeki diğer küçükbaş hayvanların da kaçarak kurtulduğu belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin bölgede inceleme yapacağı bildirildi.

Hakkari'de sürüye kurt saldırısı: 50 koyun telef oldu

"50 HAYVANIM ÖLDÜ"

Besici Selman Toros, saldırıyla sürünün ikiye ayrıldığını belirterek, "Bir anda dağdan inen kurtlar sürüye saldırdı. Köylülere haber verdim. Sonra kurtları uzaklaştırmaya çalıştık. Saldırıda 50 küçükbaş hayvanım öldü, 20'e yakın koyunum da kuzularıyla birlikte kayboldu. Saldırıda birkaç koyun da yaralandı" dedi.

Hakkari'de sürüye kurt saldırısı: 50 koyun telef oldu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Yaşam Hakkari Yüksekova'da koyun sürüsüne kurt saldırdı: 50 koyun telef olurken 20'ye yakın koyun kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da koyun sürüsüne kurt saldırdı: 50 koyun telef olurken 20'ye yakın koyun kayboldu - Son Dakika
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