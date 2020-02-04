Hakkari'de kurtlar bir köpeği ağır yaraladı - Son Dakika
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Hakkari'de kurtlar bir köpeği ağır yaraladı

6 saat önce

Hakkari kent merkezine inen kurt sürüsü bir köpeğe saldırarak ağır yaraladı.

Hakkari'de kurtlar bir köpeği ağır yaraladı, System.String[]

Hakkari kent merkezine inen kurt sürüsü bir köpeğe saldırarak ağır yaraladı.


Berçelan Mahallesi sakinlerinden Naci Atan isimli duyarlı vatandaşlar, sabah saatlerinde mahallenin üst kısımlarında kurtların saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan bir köpekle karşılaştı. Durumun Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Ekipler, duyarlı vatandaş Atan ile birlikte yaralı köpeği alarak, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Burada veteriner ekipler, yaralı köpeğin ilk tedavisini yaparak müşahede altına aldı. Veteriner ekibi, duyarlı mahalle sakini Naci Atan'a ise teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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