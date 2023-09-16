Hakkari'de Kurtlar ve Köpekler Arasındaki Boğuşma Sonucu Küçükbaş Hayvanlar Telef Oldu - Son Dakika

Hakkari'de Kurtlar ve Köpekler Arasındaki Boğuşma Sonucu Küçükbaş Hayvanlar Telef Oldu

Hakkari\'de Kurtlar ve Köpekler Arasındaki Boğuşma Sonucu Küçükbaş Hayvanlar Telef Oldu
Son Güncelleme: 16.09.2023 19:19

Hakkari'de koyun sürüsüne saldıran kurtlar ve köpekler arasındaki boğuşma nedeniyle korkuya kapılan küçükbaş hayvanlar, tepelik alandan atlayarak telef oldu. Batman'dan gelen Abdullah Erden'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne saldıran kurtlar, çoban köpekleriyle yaşanan boğuşma sonucunda hayvanlar panikleyerek tepelik alandan atlamaya başladı. Bu olay sonucunda yaklaşık 300 küçükbaş hayvan telef oldu ve sahibi Erden, yetkililerden destek istedi.

Hakkari'de koyun sürüsüne saldıran kurtlar ve köpekler arasındaki boğuşma nedeniyle korkuya kapılarak tepelik alandan atlayan çok sayıda küçükbaş hayvan, telef oldu.
Batman'dan gelerek merkeze bağlı Aksu köyü Çiçekli mezrasında konaklayan Abdullah Erden'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne kurtlar saldırdı.
Çoban köpekleriyle kurtlar arasında yaşanan boğuşma sırasında korkuya kapılarak tepelik alandan atlamaya başlayan küçükbaş hayvanların büyük bölümü ezilerek telef oldu, bazıları yaralandı.
Erden, yaklaşık 300 küçükbaş hayvanının telef olduğunu ve zararının büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Kurtlar ve Köpekler Arasındaki Boğuşma Sonucu Küçükbaş Hayvanlar Telef Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de Kurtlar ve Köpekler Arasındaki Boğuşma Sonucu Küçükbaş Hayvanlar Telef Oldu - Son Dakika
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