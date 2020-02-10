Hakkari'de kurulacak OSB'nin "müteşebbis heyetinin oluşturulması toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de kurulacak OSB'nin 'müteşebbis heyetinin oluşturulması toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Hakkari'de kurulacak OSB'nin "müteşebbis heyetinin oluşturulması toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için "müteşebbis heyetinin oluşturulması toplantısı" gerçekleştirildi.

Hakkari'de kurulacak OSB'nin

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için "müteşebbis heyetinin oluşturulması toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonundaki toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan vekili İdris Akbıyık, Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için daha önce çalışma başlatıldığını anımsattı.

OSB'nin kurulacağı alandaki arazi sorununun çözüldüğünü belirten Akbıyık, "Organize Sanayi Bölgesi Büyükçiftlik beldesi yakınındaki 145 hektarlık alan üzerinde kurulacak. Burası meraydı. Mera vasfının değiştirilmesi işlemleri tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da yer onaylandı. Şimdi bizim müteşebbis heyeti oluşturmamız gerekir. Müteşebbis heyetinde kimler olacak onun görüşmelerini yapacağız." dedi.

Bölgeyle ilgili diğer konuları da görüşeceklerini dile getiren Akbıyık, şöyle konuştu:

"15 asil 15 yedek üye olacak. Bu üyeler belirli bir katılım payı verecekler. Bunlarla ilgili konuları bu toplantıda konuşacağız. Organize sanayi bölgesinin kurulması Hakkari ve Yüksekova'nın gelişmesi, birçok yatırımcının, girişimcinin buraya gelmesi açısından çok önemli. OSB hem teşviklerden faydalanma adına hem de alt yapısı ile yatırımcıya hazır bir alan sunma adına önemli bir yatırım ve girişim. Biz de elimizden geldiği kadar bunu tüm kurum kuruluşlarımız ile en hızlı bir şekilde sonuçlandırmak ve kuruluşunu gerçekleştirmek için bugün buradayız."

Basına kapalı devam eden toplantıya, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ahmet Yaşar, iş adamı Teoman Zeydan ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca da katıldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Hakkari, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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