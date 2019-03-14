Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Lapa Lapa Kar Yağışı

Hakkari'de Lapa Lapa Kar Yağışı

1 saat önce

Hakkari'de lapa lapa kar yağışıHAKKARİ - Baharın beklendiği Hakkari'de lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari'de lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ - Baharın beklendiği Hakkari'de lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Hakkarili vatandaşlar, Mart ayının ortalarında kar sürpriziyle karşılaştı. Öğleden sonra aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.
Lapa lapa kar yağışı ve Türk bayraklarının güzel görüntüsü ise çarşı merkezine ayrı bir renk kattı. Kentteki kar yağışı, belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Tacettin Karaman isimli vatandaş, karın tarım alanlarını olumlu yönde etkileyeceğini ifade ederek, "Kar berekettir. Yağan kar memleketimize bereket getiriyor. Bizim için sürpriz oldu. Bu zamanda yağan kar, toprağın içine sızarak bereket getirecek" dedi.
Yüksekova ilçesinde üç gündür yüzünü gösteren güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı.
İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, karla mücadele ekipleri de yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise, kar yağışının pazar gününe kadar aralıklı devam edeceğini bildirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

Hakkari, Kar, Yerel
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