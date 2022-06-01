Maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Hakkari'de bir maden ocağında göçük altında kalan işçi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kavaklı köyü yakınında, çinko madeni çıkarılan ocakta kısmı göçük meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından işçiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Alkışlar arasında dışarıya çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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